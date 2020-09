Depay pourrait mettre la pression sur les dirigeants de l’OL pour faire baisser le montant de son transfert.

Depay a refusé de prolonger son contrat avec l’Olympique Lyonnais et les Gones sont donc contraints de le vendre pour ne pas le voir partir libre dans un an. Depay veut changer d’air et discute déjà directement avec plusieurs formations de premier plan. Mais l’OL ne veut pas le lâcher à n’importe quel prix.

Pression en hausse

Et c’est bien la somme demandée par les Gones qui pourrait poser problème. Les clubs intéressés aimeraient ne pas dépasser les 20 millions quand l’OL continue de demander 40 millions. Une situation qui agace Depay et le Néerlandais envisage de mettre la pression sur ses dirigeants pour partir.