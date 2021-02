La question de l’avenir de Kean va rapidement se poser, mais le joueur veut rester et cela devrait faciliter les discussions.

Arrivé par surprise au PSG, Moïse Kean a prouvé qu’il avait sa place dans l’effectif parisien et qu’il pouvait rendre de grands services. La question de son avenir va rapidement se poser puisqu’il n’est que prêté par Everton et sans aucune option d’achat. Paris va devoir batailler pour le conserver.

Il veut rester

Mais la bonne nouvelle vient du fait que Kean se verrait bien rester à Paris et qu’il devrait tout faire pour faciliter son transfert. Tout devra donc se jouer entre les deux clubs, mais Everton va sans doute vouloir profiter de la bonne période du joueur pour demander la somme la plus élevée possible.