En Espagne on parle de plus en plus des possibles départs de Varane et de Ramos. Le Real va devoir reconstruire sa défense ?

Les dirigeants du Real Madrid envisagent de très gros changements pour la saison prochaine et le club pourrait bien se mettre en danger. On parle déjà beaucoup de Zidane qui pourrait claque la porte en juin, mais le club espagnol pourrait également être contraint de reconstruire sa défense.

Ils pourraient partir tous les deux

Sergio Ramos ne trouve pas d’accord pour la prolongation de son contrat et pourrait bien partir sans rapporter le moindre centime. Et, dans le même temps, on parle de plus en plus d’un départ de Varane à un an de la fin de son contrat. Le Real Madrid peut-il se permettre de perdre sa charnière centrale et tout reconstruire ?