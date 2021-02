Si l’OM et le stade Vélodrome doivent être achetés en même temps cela pourrait représenter un investissement de 800 millions.

Malgré les nombreux démentis, on parle beaucoup d’une possible vente de l’OM dans les semaines ou les mois à venir. McCourt dit qu’il ne veut pas vendre, mais des banques d’affaires seraient bien en train d’étudier un possible rachat du club. McCourt ne veut pas brader son investissement.

Plus de 800 millions en tout

La bonne nouvelle pour les investisseurs est qu’ils ont récemment appris que la ville de Marseille ne serait pas contre le fait de céder le Stade Vélodrome. Mais acheter à la fois le club et le stade pourrait demander un investissement global de près de 800 millions d’euros et peu de groupes ont les reins assez solides pour cela.