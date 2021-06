Varane se pose des questions au sujet de son avenir, mais il serait de plus en plus attiré par le challenge du PSG.

Il semble se confirmer que Varane veut vivre une nouvelle expérience la saison prochaine. Le joueur n’a plus qu’un an de contrat et a déjà refusé plusieurs offres de prolongations. Le départ de Zidane a fini de le convaincre, c’est le bon moment pour lui de passer à autre chose.

50 millions ?

Et la presse espagnole insiste sur le fait que le joueur de l’équipe de France se verrait bien revenir dans le championnat de France en cas de bonne opportunité. Seul le PSG semble en mesure de s’offrir ses services. Il faudra sans doute près de 50 millions d’euros pour le recruter.