Si l’OM rêve vraiment de s’offrir les services de Samuel Umtiti, ce sera sans doute dans le cadre d’un prêt.

Les dirigeants de l’OM sont très actifs sur ce marché des transferts et ils pourraient bien être en train de viser un coup qui pourrait être une grosse sensation du marché cet été. Samuel Umtiti n’a plus que deux années de contrat en Espagne et il est poussé vers la sortie par ses dirigeants.

Un salaire hors de portée

On imagine mal l’OM avoir les moyens de payer à la fois son transfert et son salaire, mais le club phocéen pourrait bien tenter de négocier un prêt pour le joueur de l’équipe de France qui a besoin de se relancer. Le joueur touche un salaire de 12 millions d’euros par an en Espagne.