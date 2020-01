Le Barça travaille bien sur le transfert de Lautaro Martinez et le joueur ne sera pas difficile à convaincre.

Le FC Barcelone est bien à la recherche d’un attaquant pour la saison prochaine puisque les Catalans doivent préparer la succession de Luis Suarez qui n’est plus tout jeune et qui sortira d’une longue blessure. Le nom de Lautaro Martinez est l’un de ceux qui circulent le plus.

Prêt à tout pour venir

L’attaquant argentin de l’Inter Milan est proche de Leo Messi et ce dernier le verrait bien avec le maillot du FC Barcelone. Son transfert pourrait coûter 110 millions d’euros, mais le joueur est déjà convaincu. Il est prêt à tout pour rejoindre un club comme le FC Barcelone.