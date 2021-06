L’Olympique Lyonnais voit que cela commence à bouger autour de Aouar et espère dépasser les 50 millions.

Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais vont devoir naviguer lors de ce marché des transferts entre envie de construire une grosse équipe pour viser le podium et besoin de faire entrer de l’argent dans les caisses pour compenser le fait que le club ne dispute pas la Ligue des champions.

Ça commence à bouger

Et un transfert pourrait permettre de régler ce dernier point, celui de Houssem Aouar. Le milieu de terrain est sur les tablettes des meilleurs clubs du monde et pourrait rapporter 50 millions d’euros. C’est l’espoir des dirigeants gones qui commencent à constater que cela bouge de plus en plus autour de lui.