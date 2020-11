Si son destin semble se dessiner du côté des Merengue, Kylian Mbappé pourrait surprendre tout le monde en faisant un autre choix.

Et si Kylian Mbappé prenait tout le monde à contre-pied ? S’il a l’habitude de le faire sur les terrains, il est beaucoup moins rompu à l’exercice en dehors. Et pourtant, son avenir pourrait faire l’objet d’un choix surprenant…

En route vers Liverpool ?

Malgré l’intérêt de Zidane et sa farouche volonté de mettre le paquet pour le signer, Kylian Mbappé pourrait opter pour un autre grand d’Europe, et un autre coach de talent : Jurgen Klopp ! Liverpool est en effet sur l’attaquant français, avec le séduisant projet de rejoindre l’Angleterre et l’équipe de rêve des Reds. S’il choisit Liverpool, ce sera le contre-pied par-fait.