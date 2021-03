Alors que Paris a du mal à avancer pour la prolongation de contrat de Mbappé, Manchester City pourrait surgir au dernier moment.

Alors que la presse étrangère appuie sur le fait que le PSG a de plus en plus de mal à avancer pour la prolongation de contrat de Mbappé, certains pourraient cacher leur jeu pour l’attaquant de l’équipe de France et surgir au dernier moment s’il n’a toujours pas prolongé.

City a les moyens

On pense à Manchester City qui va être à la recherche d’un attaquant de premier plan notamment pour compenser le probable départ de Agüero à la fin de son contrat. Manchester City a les moyens de faire une très grosse offre de contrat et de payer une très belle indemnité de transfert.