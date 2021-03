On parle de plus en plus du transfert de Messi, mais rien n’a encore été signé et le PSG peut toujours changer d’avis.

On parle beaucoup de la venue de Leo Messi au PSG et il est clair que les dirigeants parisiens font tout pour sa venue. Mais Messi est-il encore aujourd’hui le meilleur joueur du monde. Le faire venir coûterait une petite fortune au final entre grosse prime à la signature et salaire de folie.

Machine arrière possible

Certains commencent à penser que des stars en devenir pourraient coûter moins cher à l’image de Haaland. Pour le moment rien n’a encore été signé avec le PSG et Leonardo pourrait bien faire machine arrière s’il sent que l’investissement n’est pas raisonnable.