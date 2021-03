Le Milan AC s’interrogerait de plus en plus au sujet de Florian Thauvin.

En fin de contrat, Florian Thauvin semblait se diriger vers un départ libre en fin de saison. Mais l’attaquant marseillais déçoit depuis quelques mois et ses prétendants s’interrogent de plus en plus. Notamment le Milan AC qui en faisait une priorité en fin d’année.

Milan fait une offre basse ?

Le club milanais se poserait de plus en plus de questions au sujet du champion du monde français. Certaines sources assurent que Milan pourrait finalement faire une offre très en dessous des exigences du joueur. De quoi l’inciter à finalement prolonger son contrat avec l’OM ? Réponse dans quelques semaines…