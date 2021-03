Le Real Madrid n’aura pas Mbappé cet été, mais le club espagnol va concentrer tous ses efforts sur Haaland.

Le Real Madrid a bien compris que faire signer Mbappé dès cet été était une mission totalement impossible, mais le club espagnol va tout de même tenter de faire de gros investissement lors du prochain marché des transferts et pourrait même faire un coup à plus de 100 millions.

Une grosse offre est possible

Le club espagnol veut faire signer une star offensive pour préparer la succession de Karim Benzema et tout sera fait dans quelques semaines pour mettre ne place le transfert de Erling Haaland. Le Norvégien devrait logiquement quitter Dortmund et le Real aura la possibilité de proposer plus de 100 millions pour lui.