Le PSG pourrait bien laisser tomber la poste de Varane et cela pourrait avoir un impact fort sur le montant de son transfert.

Le PSG pourrait bien se retirer de la course à la signature de Varane alors que le joueur de l’équipe de France était initialement considéré comme une priorité. Ce dernier n’a plus qu’un an de contrat et il est bien disposé à ne pas prolonger l’aventure pour vivre une nouvelle expérience.

Une cote en baisse ?

Mais si Paris se retire, cela pourrait bien faire les affaires des autres clubs intéressés en faisant baisser la valeur marchande du joueur. La presse anglaise affirme ainsi que Manchester United envisagerait désormais de proposer 40 millions d’euros alors que c’est 70 millions d’euros que les dirigeants espagnols réclament.