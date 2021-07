Les dirigeants de Manchester United ne devraient plus tarder à donner leur feu vert au transfert de Pogba et à recruter son successeur.

Manchester United fait de gros efforts sur ce marché des transferts pour attirer des joueurs de premier ordre et avoir l’équipe la plus compétitive possible la saison prochaine. C’est aussi pour cette raison que le club va devoir rapidement trancher au sujet de l’avenir de Paul Pogba.

Un prix fixé ?

Le champion du monde n’a plus qu’un an de contrat et ne semble pas disposé à prolonger. Les dirigeants mancuniens devraient du coup rapidement donner leur feu vert à son transfert si une bonne offre est formulée. Il ne faut pas s’attendre à des miracles, mais il pourrait partir pour une somme proche de 50 à 60 millions.