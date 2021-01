Camavinga pourrait bien faire ses valises l’été prochain, mais peut-être pas pour autant d’argent que prévu.

Eduardo Camavinga est l’un des plus grands espoirs du football européen et il pourrait bien quitter le Stade Rennais dans quelques mois. Le joueur n’a pas encore prolongé son bail et s’il persiste, c’est une somme bien moins élevée que prévu que pourrait recevoir Rennes pour son transfert.

Moins de 50 millions ?

La crise est passée par là et alors qu’on parlait d’un transfert qui pourrait dépasser les 70 millions d’euros pour Camavinga, il serait déjà très respectable de recevoir 50 millions d’euros pour son transfert. Le joueur pourrait bien être tenté de franchir un cap l’été prochain.