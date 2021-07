Le PSG veut encore frapper fort sur le marché des transferts et semble devoir choisir entre Pogba et Camavinga.

Le PSG veut encore au moins un milieu de terrain de très haut niveau pour la saison prochaine. Et il semble que Leonardo est désormais sur deux profils en finale. Le premier est bien celui de Paul Pogba qui pourrait quitter United. Mais il va coûter cher notamment en salaire puisqu’on parle de 18 millions par an.

Discussions compliquées

Le second est nettement moins expérimenté puisqu’il s’agit de Camavinga. Le joueur rennais représente l’avenir, mais les discussions ne sont pas simples avec la formation bretonne qui demande beaucoup d’argent alors que le joueur n’a plus qu’un an de contrat.