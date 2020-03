Les journaux italiens pensent que des discussions sont en cours entre la Juve et le PSG pour une grande opération.

La presse italienne est persuadée que les relations sont étroites entre les dirigeants de la Juventus et du PSG et que les deux clubs pourraient mettre sur pied une vaste opération pour le prochain marché des transferts. Cela pourrait concerner Icardi et Pjanic.

Ne pas laisser filer Icardi

Dans le cadre de cette opération, le PSG pourrait accepter que Icardi ne reste pas pour s’engager avec la Juventus et Pjanic pourrait donc faire le chemin inverse. Cela semble néanmoins illusoire. Le PSG a besoin d’un attaquant de premier plan et ne doit pas laisser filer Icardi.