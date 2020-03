Le FC Barcelone va beaucoup dépenser pour renforcer sa défense et pourrait mettre 50 millions sur un joueur.

Le FC Barcelone devrait apporter des changements en défense lors du prochain marché des transferts. Il se dit de plus en plus que Samuel Umtiti devrait logiquement faire ses valises lors du prochain mercato. Et les Catalans visent un transfert de premier plan pour le remplacer.

Un joueur d’avenir

Une grosse dépense est à prévoir et les dirigeants espagnols ont sans doute déjà identifié le joueur sur lequel ils pourraient mettre beaucoup d’argent. Il s’agit du jeune défenseur de Villarreal Pau Torres. Ce jeune défenseur de 22 ans pourrait tout de même coûter 50 millions d’euros.