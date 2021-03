On parle d’un possible retour de Serge Aurier au PSG, mais comment est-il possible d’avoir une idée aussi tordue ?

Depuis quelques jours, la presse évoque régulièrement l’intérêt du PSG pour retour de Serge Aurier. Le joueur serait proche de Pochettino qui l’a eu sous ses ordres à Tottenham. Les deux hommes s’apprécient et le technicien argentin aimerait de nouveau l’avoir à ses côtés. Mais il faut absolument tenir compte du contexte.

Ils s’apprécient

L’histoire entre Aurier et le PSG ne s’est pas très bien finie et les supporters verraient d’un très mauvais œil le retour du défenseur ivoirien. On parle même d’un transfert à hauteur de 11 millions d’euros. Ce serait une bien mauvaise idée de la part des dirigeants parisiens et ce serait loin d’être une marque de progression sportive.