Dario Benedetto, l’attaquant de l’OM, aimerait terminer sa carrière à Boca Juniors.

Arrivé l’été dernier à Marseille, Dario Benedetto n’avait jamais joué en Europe avant ses 29 ans. En signant pour le club phocéen, l’Argentin a réalisé un rêve. Mais il ne compte pas s’éterniser et reviendra certainement un joueur à Boca Juniors son club de cœur.

De retour à Boca ?

L’attaquant a récemment expliqué : « J’aimerais revenir à Boca Juniors à l’avenir. J’ai un rêve, jouer la Ligue des Champions et, grâce à Dieu, ça se concrétise, même s’il reste encore des matches. La qualification n’est pas encore assurée, mais c’est entre nos mains. Après, plus tard, je verrai si je reviendrai. Moi, j’adorerais revenir et prendre ma retraite sous le maillot de Boca, c’est un de mes autres rêves. » Son plan de carrière semble tout trâcé. Et à 29 ans, cela laisse peu de doute quant à son futur club…