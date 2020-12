Le PSG doit tout faire pour convaincre Mbappé de rester et de signer un nouveau contrat. Mais cela pourrait coûter cher.

Même si les négociations semblent plus avancées pour une prolongation de Neymar et que le PSG va pousser les limites de sa masse salariale pour tenter de faire une offre à Leo Messi, Leonardo doit tout mettre en œuvre pour convaincre Mbappé de rester et donc de prolonger.

Un projet ambitieux

Mais pour cela il va falloir lui vendre un projet ambitieux et lui offrir un salaire à la hauteur de son talent. Il faudra sans doute approcher les 25 millions d’euros par an pour convaincre Mbappé, mais aussi faire venir quelques joueurs de premier plan dans tous les secteurs de jeu.