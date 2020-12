L’OM va devoir vendre lors du mois de janvier prochain et le club pourrait bien envoyer un duo vers l’Angleterre.

L’OM devrait tout faire pour conserver Kamara jusqu’en juin prochain et le vendre au meilleur prix. Mais le club ayant besoin de faire entrer de l’argent dans les caisses, i lest possible que d’autres transferts aient lieu dans le courant du mois de janvier. Radonjic et Caleta-Car sont concernés.

L’OM est gourmand

Les deux joueurs sont suivis par plusieurs formations de Premier League et des émissaires envoyés par m’OM s’activent pour tenter d’obtenir les meilleures offres. L’OM est très gourmand au niveau des indemnités de transfert, mais le club espère de belles ventes.