Les proches de Kylian Mbappé et Neymar incitent le joueur à prolonger son contrat.

Que fera Kylian Mbappé au cours des prochains mois ? Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Paris Saint-Germain, l’international français est courtisé par le Real et hésite à signer une prolongation de contrat. Leonardo tente de le convaincre depuis des mois. Et selon la presse spécialisée, le directeur sportif a des soutiens majeurs dans ces négociations…

Mbappé négocie…

Les proches du joueur et Neymar pousseraient en effet Mbappé à rester au PSG et prolonger son contrat. Le Brésilien veut rester au PSG plusieurs années encore, y marquer l’histoire et souhaite que Mbappé en fasse de même. Quant aux proches de Mbappé ils ne sont pas convaincus par le projet du Real qui souffre de la crise économique et qui pourrait avoir du mal à se renforcer au cours des prochaines années. Le projet parisien est une valeur sûre à leurs yeux.