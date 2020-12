Le PSG veut frapper fort sur le prochain marché des transferts et ambitionne la venue d’un joueur majeur en plus de Messi.

Les dirigeants du PSG semblent avoir de grandes ambitions pour la saison prochaine. Ils veulent prolonger Mbappé et Neymar, travaillent dans le même temps à la possible venue de Leo Messi à la fin de son contrat et ce n’est peut-être pas tout. La presse anglaise évoque un autre gros coup.

Un autre gros coup

Le PSG penserait à la succession de Navas qui n’est plus tout jeune et parle de la possible venue du gardien de l’Atlético de Madrid, Jan Oblak. Une piste qui a déjà été évoquée du côté du PSG, mais qui n’avait pu aller à son terme en raison du coût de l’opération.