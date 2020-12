Le Paris Saint-Germain continue de rêver de Lionel Messi.

Lionel Messi pourrait quitter le Barça, libre, en fin de saison. L’Argentin est sur les tablettes de plusieurs clubs, mais le PSG fait clairement figure de favoris pour le recruter. Reste que le club de la capitale va devoir remplir plusieurs conditions pour attirer Messi. Et deux seraient non-négociables.

Neymar, Xavi et MLS…

Le PSG va d’avoir devoir conserver et prolonger le contrat de Neymar, l’ami de Messi. L’Argentin ne rejoindra pas Paris si son ami n’y joue plus. Mais le PSG devra également faire en sorte de permettre à Messi de pouvoir rejoindre la MLS dans un futur proche. L’Argentin veut aller y terminer sa carrière et prépare déjà son départ vers les USA.