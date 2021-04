Le club catalan n’a toujours pas prolongé le contrat d’Ousmane Dembélé.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Barça, Lionel Messi n’aurait toujours pas pris de décision quant à son avenir. Alors que le club de la capitale française représenterait la plus grosse menace aux yeux de Joan Laporta, le président du Barça craindrait Leonardo pour une autre de ses stars.

Dembélé après Messi ?

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Barça, Ousmane Dembélé est encore loin d’une prolongation. L’international français est revenu à un très bon niveau et pourrait se montrer trop gourmand pour les finances barcelonaises. Et alors que le club parisien a toujours apprécié Dembélé, Leonardo pourrait bien lancer les grandes manœuvres pour ce recrutement dans un an. Un scénario qui inquiète en Catalogne.