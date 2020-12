Zidane ne compte plus sur Isco, mais dans le même temps, les dirigeants espagnols demandent beaucoup d’argent pour son transfert.

Zidane ne retiendra pas tout le monde lors du marché des transferts et janvier et la porte pourrait notamment être ouverte pour Isco si le milieu de terrain international espagnol peut trouver preneur. Il est notamment dans le collimateur d’Arsenal, mais son prix pourrait poser problème.

C’est beaucoup trop

Zidane et les dirigeants espagnols voudraient récupérer 60 millions d’euros lors de sa vente. Cela semble totalement disproportionné compte tenu du marché et de la crise actuellement traversée. À ce prix, le club espagnol ne devrait pas avoir beaucoup d’offres et le joueur pourrait encore se retrouver à quai.