Certains imaginent l’OM garder Kamara quitte à ce qu’il aille au bout de son contrat en juin 2022.

Il se murmure de plus en plus que les dirigeants de l’OM pourraient prendre la décision de garder Kamara jusqu’à la fin de son contrat s’ils ne parviennent pas à avoir des offres à la hauteur de leurs demandes. Et ils demandent beaucoup d’argent pour un joueur qui sera libre dans un an.

Tourner la page

Conserver Kamara jusqu’à sa liberté serait une décision incompréhensible alors que le club a besoin d’argent à la fois pour remettre les comptes dans le vert, mais aussi et surtout pour faire une campagne de recrutement ambitieuse. Il faut tourner rapidement la page Kamara et essayer d’en obtenir le meilleur prix.