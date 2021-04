Icardi doit-il quitter le PSG à la fin de la saison ? C’est souvent évoqué en ce moment, mais ce n’est sans doute pas une bonne idée.

On parle beaucoup depuis quelques semaines du possible départ de Mauro Icardi en fin de saison. Le joueur serait désireux de revenir en Serie A et aurait déjà de nombreux contacts pour cela. Selon certaines sources, Leonardo serait prêt à le céder si des offres proches de 50 millions sont faites.

Une erreur ?

Plusieurs clubs italiens seraient bien sur les rangs, mais faut-il le vendre pour autant ? Un joueur de la classe de Icardi est une denrée rare sur le marché des transferts. Le PSG a besoin de l’Argentin dans sa rotation pour être meilleur et ce serait sans doute une erreur de le laisser filer.