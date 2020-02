Thauvin pourrait bien aller au bout de son contrat et partir libre. Ce serait un coup très dur pour l’OM.

Florian Thauvin pourrait revenir rapidement de blessure, mais l’avenir du champion du monde commencerait à inquiéter les dirigeants phocéens. Le joueur n’aura plus qu’un an de contrat au mois de juin et il n’a pour le moment reçu aucune offre de prolongation.

L’OM ne peut pas se le permettre

Il aurait aimé recevoir une proposition quand il était blessé, mais rien n’a été fait. Du coup, il envisagerait très sérieusement de ne signer aucune prolongation et d’aller au bout de son bail en juin 2021. Un coup qui pourrait être très dur pour l’OM qui ne peut pas se permettre de laisser filer ses meilleurs joueurs gratuitement.