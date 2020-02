Monaco a fait une très belle affaire avec le transfert de Ben Yedder et pourrait bien le vendre une petite fortune.

Monaco a eu du nez en allant chercher Wissam Ben Yedder qui semble vraiment avoir franchi un cap depuis quelques mois. L’attaquant enfile les buts et confirme son talent sous les couleurs de la formation de la Principauté. Au point qu’on commence à parler de lui dans certains très grands clubs.

Il va rapporter gros

Selon la presse espagnole, Ben Yedder conserver une très belle côte dans la Liga et certains voient en lui un possible successeur de Luis Suarez. On a évoqué une offre possible de 80 millions d’euros pour lui, mais l’ASM peut même espérer le vendre nettement plus cher.