On parle d’un très gros transfert possible pour Kamara, mais ce transfert serait un coup dur pour les Phocéens.

Depuis quelques jours on parle avec beaucoup d’insistance d’un possible transfert pour Boubacar Kamara. Le jeune défenseur de l’OM a de nombreux prétendants et il est vrai qu’il pourrait rapporter gros puisqu’on estime que son transfert pourrait dépasser les 30 millions d’euros.

Il va exploser

Mais même si cette grosse vente ferait du bien aux finances de l’OM, ce serait un coup très dur pour l’image du club et pour les supporters. Le jeune défenseur est l’image du club et son explosion au plus haut niveau doit avant tout profiter aux Phocéens. Un départ prématuré serait un coup dur.