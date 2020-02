Leonardo suit de près les performances des joueurs de la Ligue 1 et a repéré deux joueurs dignes du PSG.

Leonardo regarde à l’étranger les meilleurs potentiels du monde, mais il n’oublie pas de jeter un œil sur les talents qui montrent le bout de leur nez dans la Ligue 1. Le directeur sportif brésilien a déjà repéré deux joueurs du championnat de France qui pourraient avoir leur place dans son équipe.

Deux vraies pistes

Et il y a deux jeunes joueurs qui ont un potentiel incroyable et qu’il aimerait attirer : Camavinga et Aouar. Le premier est retenu par le Stade Rennais, mais les Bretons ne pourront pas résister à une très grosse offre. Aouar, lui, pourrait voir la porte s’ouvrir en fin de saison, mais sans doute pour plus de 50 millions.