Alors qu’il n’a toujours rien signé pour l’an prochain, Thauvin ne fermerait plus totalement la porte à une prolongation.

L’arrivée de Sampaoli pourrait bien avoir des effets incroyables sur le marché des transferts. Et cela pourrait notamment avoir un impact très surprenant sur l’avenir de Florian Thauvin. Le joueur est en fin de contrat et devait prendre la direction de l’étranger. Des contacts avec le Milan AC et le Séville FC ont notamment eu lieu.

La porte n’est pas fermée

Mais aucune offre n’a été à la hauteur des attentes de Thauvin et ce dernier n’a toujours rien signé pour l’an prochain. Longoria tente de profiter de la situation pour convaincre le joueur de rester. Une offre lui a bien été transmise et la porte ne serait pas fermée. Sans doute l’effet Sampaoli.