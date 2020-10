L’OM devrait connaitre un mercato assez agité lors de la prochaine intersaison.

Si l’OM a finalement vécu un mercato assez calme lors du dernier marché des transferts, le club pourrait bien connaitre de nombreux changements à la fin de cette saison. Plusieurs joueurs devraient en effet plier bagages et Pablo Longoria va devoir recomposer une bonne partie de l’effectif marseillais.

Des départs attendus…

Alors que Valère Germain et Mitroglou ne seront pas prolongés et vont quitter le club, Florian Thauvin semble lui aussi se diriger vers un départ libre en fin de saison. L’OM devra absolument le remplacer. Tout comme Duje Caleta-Car, Morgan Sanson et Boubakar Kamara qui sont restés à l’OM cet été malgré des offres, pour découvrir la Ligue des Champions, mais qui auront du mal à résister aux sirènes de l’étranger en fin de saison. L’été prochain devrait être chaud à Marseille.