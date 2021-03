Paris veut tenter sa chance pour un transfert de Pogba, mais les tarifs évoqués ont de quoi faire réfléchir.

Le PSG est sur les rangs pour un transfert de Paul Pogba. Le milieu de terrain de l’équipe de France a refusé de prolonger son contrat avec Manchester United et a demandé à partir cet été sous peine d’aller jusqu’au bout de son contrat dans un an pour profiter de sa liberté et partir dans rapporter le moindre centime.

Des chiffres très élevés

Il sera donc sur le marché en juin et le PSG fait partie des rares clubs à pouvoir faire une telle opération. Mais Manchester United réclame tout de même 55 millions d’euros et le joueur voudrait un salaire de 18 millions par an. Des chiffres qui pourraient bien pousser le PSG à ne pas se précipiter.