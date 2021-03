La seule option pour que le PSG ait une chance de boucler un transfert de Haaland serait que Mbappé soit poussé vers la sortie.

On parle beaucoup du possible transfert de Haaland et il est vrai que le Norvégien a toutes les chances d’être vendu par Dortmund lors du prochain marché des transferts puisque le club allemand a besoin de faire entrer de l’argent. Mais le PSG peut-il se mêler à la lutte pour ce transfert ?

En cas de départ de Mbappé

Compte tenu des montants que cela représente, Paris a peu de chances d’être dans la course à moins que… Leonardo pourrait s’activer pour ce transfert s’il sent que Mbappé ne va vraiment pas prolonger son contrat. L’international français pourrait alors être vendu et Paris aurait les liquidités pour une telle opération.