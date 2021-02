Milik vient à peine de poser ses bagages à Marseille que certains commencent déjà à évoquer son départ en juin.

À peine arrivé à Marseille, on parle déjà d’un possible départ de Milik dès l’été prochain. Le joueur est arrivé en prêt avec une option d’achat obligatoire de l’ordre de 12 millions d’euros, mais certains commencent déjà à évoquer sa fragilité physique et le fait qu’il pourrait partir en juin.

Trop tôt pour parler de départ

Il est vrai que des clubs ont déjà prévu de bouger pour lui en fin de saison notamment en Italie. On parle de la Juventus et de la Roma qui pourraient payer 12 millions d’euros en juin pour le recruter. Mais avant de parler de son départ, il faudra peut-être voir ce que le joueur peut apporter à Marseille dans les semaines à venir.