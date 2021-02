En quelques mois, Ousmane Dembelé a réussi à retourner l’opinion populaire et tout le monde veut le voir rester.

Il y a encore quelques mois, tout le monde du côté du Barça pensait que le transfert de Ousmane Dembelé était un gros échec. Le jeune Français était régulièrement pointé du doigt pour son hygiène de vie et ses blessures à répétition. Mais à force de performances de haut niveau, Dembelé a changé la donne.

Il a tout changé

Il est aujourd’hui l’un des atouts offensifs du FC Barcelone et plus personne ne veut le pousser vers la sortie. Alors qu’il aurait pu servir de monnaie d’échange il y a encore quelques mois, tout le monde veut aujourd’hui voir le Français prolonger son contrat et c’est même une priorité pour Barcelone.