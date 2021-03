Navas multiplie les performances de haut niveau, mais la presse étrangère parle encore de la recherche d’un gardien pour le PSG.

Alors que Navas réalise une saison incroyable et qu’il confirme qu’il est bien l’un des meilleurs gardiens du monde, les rumeurs sont de plus en plus importantes sur la recherche d’un nouveau gardien pour le Paris Saint-Germain. Selon la presse italienne, Leonardo aurait toujours un œil sur Donnarumma.

Pas besoin d’un gardien

La presse anglaise, elle, évoque l’envie de Pochettino de travailler à nouveau avec Lloris. Mais pourquoi ces rumeurs continuent de circuler alors que le PSG a déjà l’un des meilleurs gardiens du monde ? Le PSG a besoin de se renforcer à d’autres postes et doit garder son argent pour cela.