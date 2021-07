L’OM est toujours intéressé par Boga et Longoria va tenter une grosse négociation pour faire baisser son prix le plus possible.

Pablo Longoria est intéressé depuis de longues semaines par le profil de Jérémie Boga qui appartient au club anglais de Sassuolo. Et il pourrait bien tenter de faire un coup avec lui avant la fermeture du marché. Boga n’a plus qu’un an de contrat et fait de l’OM sa priorité en cas de départ.

Faire baisser son prix

Longoria veut profiter de l’aubaine pour mettre la pression sur le club italien qui pourrait bien perdre le joueur en fin de saison prochaine sans indemnité de transfert. Un argument pour tenter de négocier le prix de Boga le plus bas possible alors qu’on parlait initialement de 20 millions.