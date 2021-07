Le Stade Rennais demande une somme folle au PSG pour le transfert de Camavinga alors que des chiffres nettement différents sont évoqués pour Manchester United.

La presse anglaise parle beaucoup depuis quelques jours de l’intérêt de Manchester United pour Eduardo Camavinga. Il est vrai que le club anglais pourrait perdre Pogba et cherche un joueur de ce profil. Camavinga n’a plus qu’un an de contrat avec le Stade Rennais et pourrait partir cet été.

Pas le même prix ?

Mais quand le club parisien manifeste son intérêt, les dirigeants bretons demandent 100 millions d’euros même si le joueur n’a plus que quelques mois de contrat. Alors que la presse anglaise affirme que Rennes pourrait accepter de vendre son joueur à Manchester pour 30 millions…