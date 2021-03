Si la Juventus perd Cristiano Ronaldo cet été, le club italien semble avoir faire de Milik une de ses priorités.

On parle de plus en plus d’un possible départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus. Le joueur envisagerait de signer un dernier gros contrat en Europe et de vivre une nouvelle aventure au sein d’une équipe capable de lui faire gagner une dernière Ligue des champions. La Juventus ne ferme aucune porte.

Arraché à l’OM ?

Mais le club italien commence déjà à chercher des idées pour le remplacer et songe notamment à un transfert de Milik. Le joueur de Marseille est suivi par la Juve depuis de longues semaines et les dirigeants italiens seraient persuadés de pouvoir l’arracher à l’OM cet été.