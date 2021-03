Pogba va bouger lors du prochain marché des transferts et va sans doute devoir choisir entre deux entraîneurs.

Il semble désormais acquis que Paul Pogba sera l’un des grands animateurs du prochain marché des transferts. Le milieu de terrain champion du monde a refusé de prolonger son contrat et n’aura donc plus qu’un an d’engagement en juin. Manchester United n’a pas le choix et doit le vendre cet été.

Deux grosses propositions

Pogba veut vivre une nouvelle expérience, mais peu de clubs sont capables de payer plus de 50 millions d’euros pour son transfert et un salaire annuel qui va dépasser les 15 millions d’euros. La presse espagnole affirme que Pogba va sans doute devoir choisir entre Zidane et Pochettino, deux coachs qui veulent absolument le recruter.