Le PSG serait bien sur les rangs pour tenter de récupérer Alaba sans débourser le moindre centime.

Le nom du PSG a souvent été associé à celui de Alaba lors de ce marché des transferts. Le défenseur du Bayern Munich n’avait alors plus qu’un an de contrat et il se posait de nombreuses questions au sujet de son avenir. Il avait notamment de très grosses exigences pour son salaire.

Un salaire délirant

Et il sera libre en juin prochain. Le PSG reste très intéressé par la perspective de le récupérer sans débourser le moindre centime s’il ne prolonge pas son bail. Mais Alaba et son agent devraient demander un salaire impressionnant qui pourrait dépasser les 18 millions par an.