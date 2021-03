Les chiffres demandés pour faire signer Messi commencent à refroidir certains des rares clubs qui ont les moyens de le recruter.

Nombreux sont ceux qui parlent de la fin de contrat de Messi en juin. Il est vrai qu’il sera libre, mais ce n’est pas pour cela que cela ne coûtera rien de le recruter. Le joueur voudrait un salaire proche de 60 millions d’euros par an et une prime à la signature de 40 millions d’euros est évoquée.

Une prolongation possible

Des chiffres qui donnent le tournis pour un joueur qui n’est plus tout jeune et qui n’aura peut-être pas le même niveau de performance dans les années à venir. C’est peut-être pour cette raison qu’on parle de plus en plus d’une possible prolongation avec Barcelone. Certains clubs ne seraient plus disposés à le payer aussi cher…