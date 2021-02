Alors que l’OM pourrait mettre plusieurs joueurs sur la liste des transferts, un possible départ de Bouba Kamara a de quoi inquiéter.

Tout le monde sait que l’OM traverse de gros problèmes financiers et cela a de quoi inquiéter sur l’attitude du club lors du prochain marché des transferts. Plusieurs joueurs pourraient se retrouver sur la liste des transferts, mais il va falloir conserver les plus importants.

Ce serait un gros coup dur

Le sort de Bouba Kamara est sans doute celui qui inquiète le plus. Compte tenu de son influence et de son potentiel, il est clair que Marseille doit absolument le conserver et même le prolonger. Un départ de Kamara en juin pourrait être un très gros coup dur sportivement.