Le PSG pourrait bien traîner les rumeurs autour de l’avenir de Mbappé jusqu’à la fermeture du marché des transferts ?

Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat et cela pourrait bien durer. Même s’il a toutes les chances de faire au moins une saison de plus avec le PSG, les rumeurs vont bon train et ne sont pas prêtes de s’arrêter. À tel point que certains commencent à prédire un état pourri aux dirigeants parisiens.

Des rumeurs jusqu’en août ?

Les rumeurs pourraient être présentes tant que le joueur n’aura pas prolongé et que le marché des transferts sera ouvert. Cela pourrait donc mettre le PSG dans l’embarras jusqu’à la fin du mois d’août. Cela ne sera sans doute pas le meilleur moyen de commencer les compétitions…