Le PSG envisagerait sérieusement de conserver Tuchel un an de plus et ce serait une grosse surprise.

Les dirigeants du PSG semblaient avoir pris la décision de se passer des services de Tuchel pour la saison prochaine, mais la crise des dernières semaines pourrait bien avoir tout changé. Il est difficile en ce moment de faire de tels bouleversements et, surtout, on ne connaît pas l’issue de la Ligue des champions.

De plus en plus probable

Le PSG ne veut donc pas prendre de décision hâtive et pourrait bien conserver Tuchel jusqu’à la fin de son contrat donc en 2021. C’est une hypothèse qui n’était pas du tout envisagée il y a encore peu de temps, mais elle prend de plus en plus de corps et ce serait une grosse surprise.